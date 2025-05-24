Liebe Leser*innen, liebe Kolleg*innen und Kompliz*innen!

Seit 15 Jahren ist die Chodowieckistraße unser kreatives Zuhause. Hier entstehen unsere Bücher.

UNSER PROBLEM:

Die Miete für unsere Verlagsräume steigt 2026 um € 476 monatlich.

Das ist sehr viel Geld für uns. Als Lyrik-Verlag leben wir nur im poetischen Überfluss — aber wir lieben, was wir tun!

Wenn wir bis zum 31.10. die erhöte Miete für 2026 zusammenbekommen, können wir 1 Jahr länger bleiben.

BLEIBT MIT UNS HIER!

Helft uns mit einer Spende, um auch 2026 in der Chodowieckistraße bleiben zu können. Jeder Betrag bringt uns der Miete näher; oder

schließt ein Lyrik-Abo ab und bekommt 1 Jahr lang unsere Bücher frisch aus der Druckerei auf Rechnung nach Hause geliefert. Oder bestellt unser „Gekommen, um zu bleiben“-Buchpaket und helft uns, ein Stück Prenzlauer Berg Kultur-geschichte zu bewahren!

SPREAD THE WORD!

Poetisiert euch.