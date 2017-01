22/10/2016 // NARKOTISCHE GEWÄSSER – BUCHVORSTELLUNG MIT EBERHARD HÄFNER

Eberhard Häfners zweiter Band im Verlagshaus, „Narkotische Gewässer“ erscheint zum 75. Geburtstag des Autors. Am 22. Oktober feiern wir im Roten Salon der Volksbühne!

Die Verse in Eberhard Häfners zweitem im Verlagshaus erschienenen Gedichtband sind so dichtmaschig gewoben, dass ihre Oberfläche enormen Raum für Unebenheiten und Fallstricke lässt. Die Bedeutung seiner Wörter ist immer in Bewegung von einem zum anderen – ein Gleiten, das noch nicht einmal in seiner eigenen Bewegung konstant bleibt: In zwei Versen kommt Häfner von wohlfeil zu Prügel. Diese großartigen Differenzen lassen auch die Verse in Bewegung geraten, die scheinbar statisch sind. Immer wieder ist dabei vom Körper die Rede. Der Sinn gleitet an ihm entlang – oder ab. Die drei Kapitel Stellen, Legen, Setzen geben gezielte Körperbewegungen vor, aber Häfners Gedichte kommen nie zum Stehen, und auch ein Ziel haben sie nicht nötig. Denn am Ende bleibt ein Geheimnis, das die Gedichte vielleicht selbst nicht kennen, das sie aber ständig in einer Bewegung hält, deren Sog man sich nicht entziehen kann.

Eberhard Häfner wird seinen neuen Band an diesem Abend vorstellen. Außerdem lesen Marion Poschmann, Jan Wagner und Ron Winkler.

Roter Salon der Volksbühne

Rosa-Luxemburg-Platz 1, 10178 Berlin

Beginn: 20 Uhr

