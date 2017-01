Die Buchdisko geht in die sechste Runde und verschreibt sich dazu nicht so sehr einem Thema, als vielmehr einem Ort. Sie verschreibt sich einem Ort nicht so sehr um seiner selbst Willen, als vielmehr um der Gäste Willen, die aus ihm zu uns kommen. Salzburg! Das bedeutet: mosaik!

Die Autoren und Herausgeber der Salzburger Literaturzeitschrift mosaik, Peter Wetzelsberger, Marko Dinic, Katrin Theiner und Josef Kirchner, begaben sich auf eine Tour durch Deutschland und machen in der Buchdisko Station. Wir freuen uns auf Nachrichten aus dem Süden! Moderation: Tobias Roth und Josef Kirchner

14. April 2016 / 20 Uhr

Disko Buchhandlung

Florastraße 37, Berlin-Pankow

Beginn: 20 Uhr

Eintritt frei!