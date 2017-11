»SO MÜSSEN GEDICHTE IN DEUTSCHLAND HEUTE SEIN«

»Im Jahr 2004 schickte mir FM ein Gedicht, in dem du zweimal erwähnt wirst. Ich rief sie an und fragte, woher sie Cr. kennt und was sie von ihm gelesen hat, denn sie zitiert auch aus einem Gedicht. Sie konnte sich lange nicht erinnern, bis ihr einfiel, sie habe in einem kl. Heft ein oder zwei Gedichte von dir gelesen«, schreibt Christel Fallenstein, langjährige Begleiterin und Geburtshelferin vieler Mayröckertexte, im September 2017.

Das »kl. Heft« ist Nr. 27 der zwischen 1997 und 2007 von Renatus Deckert und Birger Dölling herausgegebenen Literaturzeitschrift lose blätter, und das Gedicht, um das es geht, heißt russischer zopf.

Friederike Mayröcker schreibt also ein Gedicht, in dem sie Crauss ausgiebig zitiert. und Pflanzen rasen jauchzend in juni garben »wurde später das erste in dem Band dieses Jäckchen [(nämlich) des Vogel Greif, 2009]. Dein Buchhändler hat damals etwas dummes gesagt: das könne nicht sein, Cr. In einem Mayröckergedicht, aber es war so.«