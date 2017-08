Jetzt! Lesungen von Asmus Trautsch, Lutz Steinbrück und Lilly Jäckl!

Am Donnerstag, 19. April, performen Lilly Jäckl und Ralf B. Korte aus Jäckls Textsammlung „amen, amen“, einer künstlerisch vielschichtigen Betrachtung über den jungen österreichisch-deutschen Mittelstand und der dazu passenden

Liturgie von Medien, Politik und Wirtschaft.

Der expressiv arbeitende bildende Künstler Dieter PUNTIGAM malt live und lässt eine Flut von Figuren in Bildern sprechen, schreien und tanzen.

„3x Lyrik-To-Go“ heißt es am 28. April ab 20:00 in der Buchhandlung Leseglück in Berlin Kreuzberg: Unsere Autoren Asmus Trautsch und Lutz Steinbrück lesen gemeinsam mit Michael Hüttenberger. Asmus Trautsch liest aus Treibbojen und Lutz Steinbrück aus Blickdicht!

