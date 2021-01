2020 wird uns in Erinnerung bleiben als ein Jahr, in dem sich gezeigt hat, wie wichtig unsere Kompliz*innen für unsere Arbeit sind: In dieser Zeit der Unsicherheit konnten und können wir stolz und dankbar sein. Gerade im zurückliegenden Jahr hat unser Programm, das öffentliche Diskursräume adressiert und eröffnet, vielen unserer Leser*innen Kraft gegeben, Mut gemacht – und Freude bereitet.

Nachdem im März dieses Jahres die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde, haben wir mit digitalen Veranstaltungen und Social-Media-Präsentationen die Möglichkeiten genutzt, um euch unsere vier neuen Frühjahrsbücher Teilchenland (Caca Savic), made in china (Lea Schneider), Die Rückkehr der Tiere (Jan Kuhlbrodt) und Der Zorn (Pier Paolo Pasolini, Hg. Anna Giannessi) vorstellen zu können.

Im Mai 2020 erhielten wir zum zweiten Mal den Deutschen Verlagspreis, verbunden mit einem finanziellen Preis, der uns das weitere Publizieren in diesem Jahr nach dem ersten Lockdown mit ermöglichte: Im Sommer erschienen endlich zwei neue Essays in unserer EDITION POETICON (hg. Asmus Trautsch): Tier (Mikael Vogel) und Beugung (Christian Metz). Außerdem wurde der Essay Geschlecht (Swantje Lichtenstein) in der zweiten Auflage verlegt. Im September dieses Jahres starteten wir mit den Bänden BARBARA (Barbara Juch) und Lustdorf (Alisha Gamisch) eine ganz neue Reihe im Verlagshaus: die EDITION ZWANZIG. Diese neue Chapbook-Reihe (hg. Tillmann Severin) hat mit ihren ersten Bänden gleich großes Echo gefunden, und wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten Publikationen, die 2021 erscheinen werden!

»You promised me poems.« war unser Versprechen für 2020, das wir mit einem diversen, politisch engagierten Programm eingelöst haben. In Zeiten der Vagheit sind wir dankbar über Unterstützung und Solidarität. Wir haben neue Verbindungen geknüpft und uns mit anderen Verleger*innen für die Literatur, und damit den Erhalt von Kultur auch in Krisenzeiten, engagiert. Wir verstehen unsere verlegerische Tätigkeit gleichzeitig als künstlerische und politische Arbeit, die durch die Unterstützung unserer Kompliz*innen, Freund*innen und Leser*innen ermöglicht wird. Deshalb möchten wir uns zum Ende dieses Jahres bei Euch allen bedanken!

Dank Eurer Unterstützung und Begleitung konnten wir viel erreichen und schauen mit Zuversicht auf das Jahr 2021: IT’S TIME. Ihr könnt euch bereits jetzt auf drei neue Lyrik-Bände von Swantje Lichtenstein, Claudia Gabler und Asmus Trautsch freuen, die den Übergang von der Reflexion zum Handeln ins Zentrum unseres Programms stellen.

Wir wünschen allen Kompliz*innen gute Feiertage und einen grandiosen Übergang in das nächste Jahr. Und wir können es kaum erwarten, nächstes Jahr gemeinsam mit Euch unser Jubiläum zu feiern: Das Verlagshaus wird 15+1!