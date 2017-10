Bodenberührung

die wolken hängen wie steine; manchmal schmiert eine ab. sie schleifen den himmel, der wie eine folie gespannt ist: es quietscht, wenn die seele dran kratzt. weiss blitzt es, dann überstrahlt

aus dem hintergrund blass ein gemälde. ein eindruck,

ein baum entwickelt sich,

ein junge in kniestrümpfen,

eine photographie, der man sich nähert. ein weiss

angezogener junge auf einem acker,

eine photographie, man nähert sich ihr in rascher

fahrt.

bin ich das? das bin ich als kind. ein styling eine flanke, von hügeln, masse von fichten: gelegenheit, alles aus mir heraus zu holen, ein körpergedächtnis zu verlieren wie die unschuld im dorf – und schundromane zu lesen. fliegerquartett: »Ken steckte die nase in den drink und fing dann von der piaggio an. ich musste lächeln, war aber doch neidisch. in den pilot’s notes wird die dakota mit einer reisegeschwindigkeit von 140 knoten angegeben. die unsere flog inzwischen gute 10 knoten weniger. die piaggio flog 180 und hatte eine spitzengeschwindigkeit von über 200.« im moment jedoch lag die maschine ausgewaidet im hangar,

juwelen die kolben

und steine gehäuse, zwischen den steinen im gras.

ein albtraum das streiten der techniker, die frau,

deren namen ich gerne vergessen hätte, der brennstoff,

der wieder ausging, ken, der immerfort grinste

und etwas von worthöschen sprach, seine kleine

plapperte und plapperte. der barmann: mechaniker;

wir mussten uns selber bedienen. es geht doch nichts

über ein einfaches leben.