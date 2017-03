Teil 3: Gegengedichte

Im Herbst 2016 traf ich in einem Café hinter dem Campus der Universität Nanjing den Dichter Huang Fan, den offenbar eine ähnliche Lust an der Behauptung umtrieb wie die DNB und mich. Er zeigte mir ein Gedicht mit dem Titel „Glossar“: Eine Liste selbstausgedachter Definitionen, ein persönliches Lexikon mit Einträgen zu „Wolke“, „Mauer“, „Liebe“ und „Freiheit“. Ich fand viele davon auf eine sehr männliche Art konservativ, die Idee an sich aber grandios, weshalb ich Huang Fan am nächsten Tag ein Gegengedicht zukommen ließ, ein 对诗,was an dieser Stelle erstmal nur für Sinolog_innen witzig ist, weil 对 „gegen“ und 诗 „Gedicht“ bedeutet, 对诗 als Wort aber natürlich nicht existierte, bevor ich es erfunden habe – während对话,die Zusammensetzung aus 对 (gegen) und 话 (Sprache), ein ganz reguläres Wort ist, nämlich: „Dialog“.

Glossar

Zuhause, das:

Wenn ich sage, ich will endlich ankommen, heißt das nicht, dass ich da auch bleiben will.

Liebe, die:

a) ein Raum, in dem ich das gleiche sagen kann, aber aus einer anderen Position;

b) Zucker in der Revolutionszeit;

c) wie sich die Schraube zur Maschine verhält.

Macht, die:

Die Fähigkeit, etwas so lange zu wiederholen, bis niemandem mehr der Unterschied auffällt.

Objekt, das:

Was sich zusammen mit dem Licht bewegt.

Mauer, die:

Das Ende Europas ist da, wo Afrika anfängt.

Schreiben, das:

Die Fortsetzung der Wirklichkeit mit anderen Mitteln.

Einsamkeit, die:

Wenn du etwas sammelst, tust du das nie nur für dich.

Haltbarkeit, die:

Jede Nachwelt hat ein Problem.

Tod, der:

Der Moment, in dem dein Albtraum aufwacht und feststellt, du bist immer noch da.

Berge, die:

a) eine Drohgebärde;

b) ein Vorwand für Eigentlichkeit.

Peripherie, die:

Der Ort, an dem Monster wohnen.

Monster, das:

Ein Wesen mit vielen Namen.

Angst, die:

Ein Monster ohne Namen.

Übersetzung, die:

Ein Trainingslager für Dreistigkeit.

Okay, einen Teil davon habe ich aus älteren Gedichten von mir recycelt, und die Definition von „Mauer“ ist natürlich ein direktes Zitat aus Björn Kuhligks großartigem Band „Die Sprache von Gibraltar“ – aber ganz ehrlich, ich war noch nie der Typ Dichterin, die in an einem Tag ein komplett neues, fertiges Gedicht schreibt. Mein Fetisch fürs Enzyklopädische hatte damit jedenfalls seinen Höhepunkt erreicht und sich einmal um sich selbst gedreht: Im Laufe der nächsten Monate entstanden gut zwanzig Gegengedichte, wann immer mich ein Text genug provozierte, um ihm in irgendeiner Form antworten zu müssen.

1. Wo ich schon bei Ehrlichkeit bin, ergänze ich für alle mehrsprachig Lesenden Huang Fans Gedicht:

词汇表

云,有关于这个世界的所有说法

城,囤积着这个世界的所有麻烦

爱情,体现出月亮的所有性情

警察,带走了某个月份的阴沉表情

道德,中年时不堪回首的公理,从它

可以推导出妻子、劳役和笑容

诗歌,诗人一生都在修膳的一座公墓

灰尘,只要不停搅动,没准就会有好运

孤独,所有声音听上去都像一只受伤的鸟鸣

自由,劳役之后你无所适从的空虚

门,打开了还有什么可保险的?

满足,当没有什么属于你,就不会为得失受苦了

刀子,人与人对话的最简洁的方式

发现,不过说出古人心中的难言之隐

方言,从诗人脑海里飘过的一些不生育的云