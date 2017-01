Mikael Vogel / Sonagramme aus der Aussterbewelle

Frequenzanteil 1: Die Rede der Gespenster

Seit fünf Jahren pflege ich Umgang mit Gespenstern.

Ich habe den Verdacht, daß mein Schreibtisch eine gewisse Mitschuld daran tragen könnte. Ich erhielt ihn vor langer Zeit, als ich gerade erst mit dem Schreiben begonnen hatte, aus einem Nachlaß. Sein Vorbesitzer war Zoologe und, brisanteste Kombination, bis zu seinem Tod bei einem Pharmakonzern angestellt gewesen. Das kann nur Tierversuche bedeuten. Mein Schreibtisch ist ausladend, massiv, ein wahres Habitat, mit Stauraum für Berge von Manuskripten. Er ist bei weitem mein schwerster Besitz. Die Jahre meines Schreibens haben in den Bewegungsradien meiner Arme Farbe und Lack abgetragen, mein Schreibarm hat die Tischkante abgeschleift, das Holz freigelegt und, wo er am häufigsten aufliegt, eine Kuhle eingegraben. An diesem Tisch lassen sich Orkane aussitzen. Was aber weiß mein Schreibtisch von Orkanen? Hat er unter seinem breiten Rücken Muskelerinnerungen? Sitze ich an einem Objekt, das aufgrund seiner Vorgeschichte, der Mitbeteiligung am Leiden von Tieren, seine eigene Perspektive, seinen eigenen Willen entwickelt hat? Im Lauf (im Traben, Hoppeln, Schreiten, Kriechen, Schwimmen, Fliegen) der Jahre womöglich sogar Einfluß darauf genommen hat, welche Inhalte, welche Dringlichkeiten mein Schreiben aufsuchen?

Ein Portal nicht nur in das Leben der Tiere, sondern auch in das Unrecht, das ihnen angetan wird?

Zumindest bin ich mir sicher, daß sein früheres Komplizentum ethische Konsequenzen für mein Schreiben gehabt hat. Ich kam im Schreiben vom Mensch zum Tier. Zu den menschlichen Themen kamen mehr und mehr die der Tiere hinzu. Das Seltsame: Wenn man von Tieren schreibt, nehmen viele an, daß man also selbstverständlich nicht über Menschen schreibe, das Thema Mensch sogar meide, ihm in Eskapismus gegenüberstehe, oder eben statt ihm gegenüberzustehen schnurstracks vor ihm davonlaufe. Nichts aber könnte weniger war sein. Nicht nur, weil der Mensch eine Welt geschaffen hat, in der dank Habitatzerstörung, globaler Erwärmung, Plastikmüll in den Meeren kein noch so weit von ihm entfernt lebendes Tier mehr von ihm unberührt bleiben kann, gibt es kaum ein Tiergedicht von mir, das nicht im gleichen Atemzug wie vom Tier auch vom Menschen mitspricht. Mal ganz davon zu schweigen, daß – immer noch das größte Tabu – der Mensch selbst ein Tier ist. Das Tiergedicht ist politisch. Das Tiergedicht ist hochpolitisch! Was denn sonst? Die Tiere begannen irgendwann einzutreffen in meinem Schreiben – aus der Massentierhaltung, den Tiertransporten, den Schlachthäusern. Aus der Gefangenschaft in den Zoos. Aus den Tierversuchen. Aus der Raumfahrt. Von den vielen Schlachtfeldern dieses alten Grenzkampfes, in dem der Mensch sie, seit er, vom Baum gestiegen (oder -fallen), sich über den Globus auszubreiten begann, unaufhörlich und konsequent marginalisiert hat. Als ich für eine mir vorschwebende kleinere Einsendung eines Tages meine Tiergedichte zusammenzusuchen begann, in der Annahme, daß es nicht allzu viele sein würden, zwölf, vielleicht fünfzehn, nahm das Fündigwerden kein Ende, und die Einsendung kam nie zustande, stattdessen lag vor mir das Manuskript für meinen Gedichtband Massenhaft Tiere. Ich war inmitten von Liebesgedichten und menschengesellschaftlichen Themen damals. Dann, vor fünf Jahren, waren es plötzlich Gespenster, die heranzudrängen begannen. Erst einzelne. Dann schon ein Strom, der bis heute nicht abgerissen ist.