Die Überführung ins Digitale

Baiae, Merkurtempel

Der sogenannte. (Auf den Punkt erfunden:

Ein Tempel des Merkur ist eine gute Erfindung.

Eine gute Erfindung ist ein Tempel des Merkur.)

Echo wird aus der Augenbohrung Merkurs geboren.

Vergoldete Wolle hält und hemmt sie beide nicht.

Meine Stimme wird alt

Kehrt um kehrt zurück

Kommt zurück kommt um

Im Flattern der Stimmlippen

Anlaut Anlaut verjüngt Bewegung.

Fläche Wasser, Ei Beton,

Flügge über Welt unter Mond,

Deren Bild das Wasser, flüssiger Stein.

Unklar, wann wir beschließen, dass der Vulkan

Erloschen ist, der sogenannte.

Ungebrochene Stücke, unter der Kuppel

Flattern noch die Stimmlippen der Badenden,

Die Sprechenden gehen auf und ab,

Ihre Namen klingen an an Bewegung,

Ihre Höhepunkte fliegen durch diese Luft,

Wasch mich, waschen sie sich,

Ohne damit mehr zu meinen als den Körper.

Meine Bewegung verjüngt Stimmen

Kehrt in Flattern wird anlautendes Kippen auf den

Mund wird Münder und ich mir Gegenstand in der

Deutung der Zungen wo sind andere Zungen und

Finger beschützen die Jungen, liefern aus,

An denen Zeit ein Geschenk der Anlaut auf sie zurück

Schwimmt.

Großer Dieb,

Großer Übersetzer,

Großer Begleiter,

Der sogenannte.

non Giove et Palla, ma Venere et Bacco

Petrarca, RVF 137,4

pacem / et vina et choreae et Venus sequuntur

Pontano, Baiae, II.1,13f.