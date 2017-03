Das Reale (für und mit und nach Godard) III

DAS MODELL

Frau:

Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie es ist, von einer Brücke zu springen.

Mann:

Sie haben keine Furcht oder Sie lieben nicht.

Frau:

In beiden Fällen möchte ich Ihnen widersprechen.

Mann:

Aber Sie machen sich keine Modelle?

Frau:

Nein. Warum?

Mann:

Wir machen uns Modelle aus Liebe und Furcht, Modelle von Dingen, die wir lieben und fürchten. Das nimmt ihnen ihre Große, macht sie in einem gewissen Sinne handhabbar für uns.

Frau:

Will man das, was man liebt, handhaben?

Mann:

Was man liebt, will man behalten. Was man fürchtet, will man beherrschen.

Frau:

Mir scheint, Sie Reden von mir, als ob Sie mich beherrschen wollten.

Mann:

Auch Sie scheinen sich beherrschen zu wollen.

Auch Sie scheinen mich beherrschen zu wollen.

Frau:

Bin ich ein Modell, oder war die Frau die Sie gesehen haben wollen, ein Modell?

Mann:

Sie tragen ein rotes Kleid.