Das Reale (für und mit und nach Godard) I

Das Reale

(für und mit und nach Godard)

Mann:

Worauf ich hinaus will ist, dass ich diese Gleise,

diese Bäume, sogar einen Apfelbaum

wirklich gesehen habe.

Und dieses Wetter hat sich

wirklich so abgespielt.

Es war real. So real, wie Sie jetzt vor mir stehen.

Frau:

Vor Ihnen?

Mann:

Dort haben Sie gestanden, auf dieser Brücke,

und Sie hatten ein Kleid an, ein rotes Kleid.

Ich sehe es vor mir, als stünden Sie genau jetzt dort. Der Saum

des Kleides gab Ihre Knie frei.

Nichts für ungut, ich erkenne Sie

ja nicht an Ihrem Knie.

Und wenn ich die Augen schließe, passiert es:

Diese Begegnung, und es scheint, als wollten Sie

sich von der Brücke werfen.

Wie man sich

einem Geliebten

in den Arm wirft.

Frau:

Das wollen Sie gesehen haben?

Mann:

Das habe ich gesehen.

Frau:

Aber dass ich jetzt vor Ihnen stehe,

widerlegt das nicht Ihren Eindruck?

Mann:

Meinen Eindruck vielleicht, aber nicht das Wissen darum,

dass ich Sie gesehen habe. Vielleicht sind Sie nicht

gesprungen, vielleicht habe ich ja meine eigene Bewegung

in den Bäumen mit der Ihren verwechselt, eine Realität

in die Ihre gesetzt, wie man ein Dia an eine Wand wirft und dann hinter der Fläche des Bildes die Leinwand nicht mehr sieht, ohne die es kein Bild gäbe.

Ich habe Sie gesehen.