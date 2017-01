25/10/2016 // MIT SPRACHE REALITÄT GESTALTEN – LESUNG MIT DOROTHEA ROSA HERLIANY

Indonesische Gegenwartslyrik in der Lettrétage mit Dorothea Rosa Herliany, Hanna Fransisca und Nenden Lilis Aisyah

Mit sprachlicher und performativer Wucht erzählen die drei Lyrikerinnen von gesellschaftlicher Gewalt aus weiblicher Perspektive ebenso wie von den Konflikten einer religiös und geografisch komplexen Gesellschaft. Indonesische Literatinnen können „mit Sprache Realität gestalten“ formuliert es Dorothea Rosa Herliany, Indonesiens renommierteste Lyrikerin der Gegenwart, die bereits zum wiederholten Mal zu Gast in Berlin sein wird.

Im Herbst 2015 erschien Dorothea Rosa Herlianys Band „Hochzeit der Messer“ im Verlagshaus Berlin – übersetzt von Brigitte Oleschinski und Ulrike Draesner. Damit liegt zum ersten Mal eine zweisprachige Sammlung der wichtigsten Gedichte der indonesischen vor. Eigens angefertigte Zeichnungen der Berliner Illustratorin Doro Petersen und ansprechende Typografie lassen die Übersetzungen der Texte in einem Gewand erscheinen, das dem hohen Anspruch des Textes gerecht wird.

Die Sprache in Herlianys von der Kritik begeistert aufgenommenen Band zeichnet sich durch eine Unberührtheit aus, in der jedes einzelne Wort so wirkt, als würde es zum ersten Mal ausgesprochen. Ihre Gedichte sind deshalb so treffend, weil sie von einem weiblichen Körper ausgehen, der sich jeglichen Diskursivierungen widersetzt: „Stammtafeln“ werden nicht angelegt, der Körper ist allein und weiblich, das Auftauchen eines Mannes meist mit Entmannung verbunden. Es ist kein Griff in die Trickkiste internationaler kultureller Codes, sondern ein einfacher körperlicher Akt: Da sind keine Ornamente oder Spielereien, nur die Klarheit der Sprache Herlianys.

Eine Veranstaltung der Botschaft der Republik Indonesien in Kooperation mit dem Verlagshaus Berlin.

Lettrétage Berlin

Mehringdamm 61, 10961 Berlin

Beginn: 20 Uhr