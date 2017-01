22/11/2016 // CHINABOX. NEUE LYRIK AUS DER VOLKSREPUBLIK

Am 22. November stellen Lea Schneider und Yan Jun die neuste Veröffentlichung in unserer Edition Polyphon im Haus der Poesie vor: „CHINABOX. Neue Lyrik aus der Volksrepublik“.

»CHINABOX« öffnet erstmals wieder das Fenster zu einer Lyrikszene, die so lebendig und vielfältig ist wie die Volksrepublik selbst. Die zweisprachige Anthologie enthält Gedichte von zwölf Dichter_innen, die die chinesische Gegenwartslyrik wesentlich prägen, in Deutschland aber bisher völlig unbekannt sind. Was diese Gedichte verbindet, ist ihre erstaunliche Leichtigkeit im Zusammenbringen verschiedenster Positionen: Der chinesische Kanon trifft auf die europäische Moderne, Gesellschaftskritik auf Sprachspiele, Industrie auf Akademie.

Gut hundert Übersetzungen, die den Originalen an Frische und Gegenwärtigkeit in nichts nachstehen, erzeugen keine Exotik, sondern Lust an der fremden Sprache. Mit Illustrationen, die selbst polyglott erscheinen, bringt die Anthologie »CHINABOX« die Vielfalt und Komplexität der chinesischen Gegenwart in ein Buch. Yan Jun und Lea Schneider stellen »CHINABOX« in einer Lesung mit anschließendem Gespräch vor. Das Gespräch moderiert Asmus Trautsch.

Haus der Poesie

Knaackstraße 97 (Kulturbrauerei), 10435 Berlin

Beginn: 19 Uhr