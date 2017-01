16.12.16 -Vergessenes Oval: Buchvorstellung mit Alexander Graeff

Am 16. Dezember 2016, dem 150. Geburtstag Kandinskys, stellt Alexander Graeff den von ihm herausgegebenen Band Wassily Kandinsky „Vergessenes Oval. Gedichte aus dem Nachlass“ (Verlagshaus Berlin) um 20 Uhr bei Literatur Moths (Rumfordstraße 48, 80469 München) vor.

Wassily Kandinsky (1866-1944) ist einer der bedeutendsten Maler der Moderne. Er gilt als Wegbereiter der Abstraktion, schrieb einflussreiche theoretische Reflexionen und — Gedichte. Zum 150. Geburtstag Wassily Kandinskys kann der Maler auch als Dichter entdeckt werden. Mit „Vergessenes Oval. Gedichte aus dem Nachlass“ (Verlagshaus Berlin) werden seine nachgelassenen deutsch- und russischsprachigen Gedichte zum ersten Mal einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Die im Buch versammelten Prosagedichte zeigen Kandinskys Weg zur Abstraktion auf literarischer Ebene und dokumentieren die Vielfalt und Geschwindigkeit der Moderne. Durch seinen genauen Blick auf das Konkrete und seine Lust an der Sprache entstehen Texte, in denen die Positionen der Moderne vorweggenommen werden: Dadaismus und Konkrete Poesie. Dinge sprechen, Farben bedeuten, aus Namen werden Silben, Begegnungen enden im Absurden. In Kandinskys Gedichten kann man der Avantgarde bei ihrer Entstehung zusehen.

Alexander Graeff und Alexander Filyuta sind die Herausgeber des neuen Buches, das auch ein Nachwort Graeffs enthält. Alexander Filyuta hat die Gedichte aus dem Russischen übertragen, Christoph Vieweg den Band illustriert. Mit der neugierigen Behutsamkeit eines Forschers dokumentieren Viewegs Bilder Fragen der Wahrnehmung und die Möglichkeit ihrer Darstellung. So ergeben sich überraschende Zugänge zu einem Künstler, den man längst zu kennen glaubte.

Die zweisprachige Ausgabe ist in hochwertiger Ausstattung im Oktober 2016 in der Edition ReVers des Verlagshaus Berlin erschienen. Die Edition ReVers stellt vergessene, verschollene, neu zu entdeckende Lyriker_innen vor und wurde 2015 von der Stiftung Buchkunst als eines der 25 „Schönsten deutschen Bücher“ ausgezeichnet.

Der Band wird an diesem Abend von Alexander Graeff vorgestellt. Die russisch-sprachigen Gedichte liest Olga Wiedenhöft. Den Abend moderiert Andrea Schmidt.

Eintritt 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.