Am 17. April 2016 heißt es endlich auch in diesem Jahr wieder »Literatur in Weißensee«. Als Auftaktlesung zum Thema »Musik« werden diesmal Alexander Graeff und sein literarischer Gast die Verbindungen von Literatur und Musik ausloten. Eingeladen wurde daher auch der Lyriker, Journalist und Frontmann der Berliner Indie-Band neustadt: Lutz Steinbrück.

Wir laden Sie herzlich dazu ein.

15. April 2016 / 20 Uhr

Brotfabrik Berlin

Calligariplatz 1, Berlin-Weißensee

Beginn: 19.30 Uhr

Eintritt: EUR 6/3