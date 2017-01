14.04.2016 // Krume Knock Out – Prosa/Rock/Lyrik // Volksbühne Berlin

Am 14. April 2016 präsentieren wir in Kooperation mit den Verlagen Edition Nautilus und Salis Verlag Lyrik, Prosa und Rock im Roten Salon der Volksbühne. Jan Kuhlbrodt, Sven Recker und HF Coltello durchstreifen ihren jeweiligen Kosmos. Recker beschreibt ein Ensemble Suchender in Berlin-Kreuzberg oder irgendwo anders, Kuhlbrodt liest aus seinem neuen Roman, singt Gedichte zu Coltellos E-Gitarre, und Coltello berichtet aus dem Innenleben seiner Band. Dazu Solo-Gitarre, wo immer es geht. Moderation: Hanna Mittelstädt (Edition Nautilus)

Dazu laden wir Sie herzlich ein.

14. April 2016 / 20 Uhr

Volksbühne Berlin / Roter Salon

Rosa-Luxemburg-Platz 1, Berlin-Mitte

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: EUR 6