11/11/2016 // BAIAE – EIN DIONYSISCHER BADESPAß IM STADTBAD ODERBERGER

Am 11. November 2016 liest Tobias Roth Gedichte von Giovanni Gioviano Pontano aus seinem neuen Band in der Edition ReVers: „Baiae. Zwei Bücher Elfsilber“! Und wo besser, kann man den dionysischen Badespaß von „Baiae“, dem Namen der Thermalbäder in der Nähe Neapels, feiern als im Stadtbad Oderberger Straße?!

Giovanni Gioviano Pontano (1429-1503) ist einer der wichtigsten Autoren der italienischen Renaissance. Die Gedichtsammlung „Baiae“ entstand nach seiner Laufbahn als Politiker und humanistischer Schriftsteller in den letzten Jahren seines Lebens.

Mit „Baiae“ schreibt Pontano, während die italienische Halbinsel im Krieg untergeht, eine Utopie: Wohlstand und Frieden, in dem Eros als treibende Kraft in ein umfassendes Wohlbefinden führt. Pontano wendet sich an Freunde, Bekannte und berühmte Persönlichkeiten, gibt Ratschläge, scherzt und lässt alles auf einen zärtlichen, erotischen Sinn hinauslaufen, der sich in einem Wort kristallisiert: Baiae. In der Übersetzung aus dem Lateinischen von Tobias Roth werden diese Gedichte erstmalig auf Deutsch zugänglich.

Die Illustrationen, die diesen Band begleiten, stammen von Petrus Akkordeon. Seine flächigen Schnitte, die im Hochdruck aufs Papier kommen, scheinen weder eine dritte Dimension noch ein Vergehen von Zeit anzuerkennen. Schwarz/Gold-gedruckt geben sie den Texten eine weitere Lesart, indem sie die Bildsprache der Moderne aufgreifen. Ihr Zusammenspiel führt das Paradox von ewiger Jugend in die Gegenwart.

Kaminbar im Stadtbad Oderberger

Oderbergerstraße 57/59, 10435 Berlin

Beginn: 20 Uhr